Порошенко заявил, что боевики не пускают на Донбасс гуманитарные конвои от Украины и ЕС

Украина готова обеспечивать решение гуманитарных проблем оккупированных территорий Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Вернером Йоханнисом, который находится в нашей стране с официальным визитом.

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"Украина готова к обеспечению решения гуманитарных проблем оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но, к сожалению, поддерживаемые Россией боевики не допускают ни украинские гуманитарные конвои, ни гуманитарные конвои Евросоюза. Эти два проекта осуществляются в четкой координации и при помощи Международного комитета Красного креста ", - сказал Порошенко.