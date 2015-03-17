Милиция установила личность зачинщика беспорядков в Константиновке

Об этом у себя на Facebook сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива.

"Личность зачинщика беспорядков установлена, ведутся оперативные действия, в ближайшее время он будет задержан и предстанет перед законом", — сообщил Кива.

Читайте такжеВ Константиновке задержали военных, из-за которых произошло смертельное ДТП - Аброськин

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а сопровождавшая ее женщина с грудным ребенком госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и кидали камни в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, увезли в Краматорск, испугавшись самосуда.

Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.