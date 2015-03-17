Милиция установила личность зачинщика беспорядков в Константиновке
Милиции удалось установить личность зачинщика массовых беспорядков в Константиновке Донецкой области, которые начались в городе после того, как в ДТП с участием украинских военных погибла семилетняя девочка.
Об этом у себя на Facebook сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива.
"Личность зачинщика беспорядков установлена, ведутся оперативные действия, в ближайшее время он будет задержан и предстанет перед законом", — сообщил Кива.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а сопровождавшая ее женщина с грудным ребенком госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и кидали камни в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, увезли в Краматорск, испугавшись самосуда.
Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.