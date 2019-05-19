По его словам, за последние пять лет фактически завершен процесс декоммунизации в Украине и запрещена коммунистическая идеология.

Президент Украины Петр Порошенко отметил недопустимость возврата Украины в лоно России и политических заигрываний с агрессором.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Порошенко в очередной раз подтвердил тезис о необратимости европейского курса Украины и отметил недопустимость возврата Украины в лоно Российской Федерации.

"На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором и наследником режима, который эту кровь проливал", - подчеркнул он.

По его словам, за последние пять лет фактически завершен процесс декоммунизации в Украине и запрещена коммунистическая идеология.

"Православная церковь в Украине получила от Вселенского патриарха Томос об автокефалии. Создана боеспособная украинская армия, которая надежно защищает нас от захватчиков в развязанной московским режимом войне. Достигнуты значительные успехи в сотрудничестве со странами - мировыми лидерами и международными институтами, проведен ряд реформ в направлении адаптации украинского законодательства к европейским стандартам", - добавил он.