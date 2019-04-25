Российские силовики устроили обыск в доме крымскотатарского активиста под Симферополем

Обыск у активиста Дилявера Алимова начался около 6:00 утра.

В селе Дубки под оккупированным Симферополем российские силовики проводят обыски в доме крымскотатарского активиста Дилявера Алимова.

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Об этом в Facebook сообщает крымскотатарская активистка Алие Керимова.

Факт обысков у Алимова подтверждает «Крымская солидарность». Отмечается, что следственные мероприятия начались около 6:00 утра. Алимов является участником «поляны протеста».

Активист организации находится на месте событий. По его словам, во дворе дома находятся люди в камуфляже и в масках, с нашиками "СОБР".

Как сообщал УНИАН, утром 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Людей задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.