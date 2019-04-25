цей матеріал доступний українською

Российские силовики устроили обыск в доме крымскотатарского активиста под Симферополем

09:32, 25 апреля 2019
Общество
116 0
Российские силовики устроили новые обыски у крымских татар / Иллюстрация - фото Alimdar Crimean Solidarity, Facebook

В селе Дубки под оккупированным Симферополем российские силовики проводят обыски в доме крымскотатарского активиста Дилявера Алимова.

Читайте такжеАрестованных в оккупированном Крыму 23 крымскотатарских активистов вывезли в Россию - СМИ

Об этом в Facebook сообщает крымскотатарская активистка Алие Керимова.

Факт обысков у Алимова подтверждает «Крымская солидарность». Отмечается, что следственные мероприятия начались около 6:00 утра. Алимов является участником «поляны протеста».

Активист организации находится на месте событий. По его словам, во дворе дома находятся люди в камуфляже и в масках, с нашиками "СОБР".

Как сообщал УНИАН, утром 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Людей задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#кримские татары