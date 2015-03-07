Власти Харькова против шествия ко дню рождения Шевченко - боятся терактов

Власти Харькова из-за угрозы теракта выступают против проведения несколькими общественными организациями шествия, посвященного 201-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующая позиция была озвучена 6 марта на заседании согласительной комиссии горисполкома.

Члены комиссии рассмотрели заявку общественных организаций «Общественная стража», Евромайдан-Харьков, Автомайдан-Харьков, «Правый сектор», ультрас ФК «Металлист» о проведении 9 марта с 12.00 митинга возле памятника Шевченко, а с 13.30 - шествия к площади Конституции.

Во время заседания комиссии заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что милиция пыталась отговорить руководителей этих общественных организаций от проведения шествия из-за угрозы терактов, но не все услышали аргументы правоохранителей.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся в городе в связи с тем, что произошел еще один теракт, когда был подорван автомобиль. Потому мы будем обращаться в суд, чтобы ограничить это мероприятие в плане шествия. Мы хотим, чтобы в Харькове был мир и спокойствие, и не можем допустить новых человеческих жертв и террористических актов», - отметил Терехов.

Он заверил, что если суд запретит шествие, а инициаторы акции проигнорируют это решение, городские власти и правоохранители сделают все возможное, чтобы обезопасить людей.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля возле Дворца спорта после митинга активистов Евромайдана произошел взрыв. В результате два человека погибли, 11 пострадали, из них двое умерли в больнице. Прокуратура квалифицировала данное происшествие как теракт.