Юмористический дуэт, обвиняемый в сепаратизме, впервые за 5 лет выступил в Украине

Участник дуэта Владимир Моисеенко отметил, что «Кролики» никогда не были сепаратистами и сожалеет, что в Украине их объявили нежелательными персонами.

Юмористический дуэт «Кролики» впервые за последние 5 лет вернулись с большой программой на сцену, сожалея, что в Украине их ранее объявили нежелательными персонами и клянутся, что они не сепаратисты.

Об этом сегодня участнии дуэта Владимир Данилец и Владимир Моисеенко заявили в интервью журналистам в Кременчуге ( Полтавская обл.)

«Мы вчера 22 апреля дали первый большой концерт в Украине за последние пять лет. Концерт был в Полтаве. Был аншлаг. Сегодня концерт в Кременчуге. Публика вчера приняла нас «на ура!», - сказал участник дуэта Владимир Данилец.

Еще один участник дуэта Владимир Моисеенко отметил, что «Кролики» никогда не были сепаратистами и сожалеет, что в Украине их объявили нежелательными персонами.

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«Из нас сделали сепаратистов, хотя ни одного плохого слова в адрес родной Украины мы не сказали, никакой поддержки сепаратизму мы не оказывали ни словом, ни мыслью… После того, как нас назвали нежелательными персонами, мы работали в Германии, США, Австралии, Финляндии, Прибалтике, Узбекистане, Казахстане… Теперь вот вернулись на нашу сцену», - сказали представители дуэта.

В.Моисеенко отметил, что «Кролики» никогда не привязывались к какому-то событию, а старались сделать такие номера, которые актуальны сегодня, завтра и в дальнейшем.

При этом «Кролики» отмечают, что никогда ранее не думали, что шоумен и юморист Владимир Зеленский станет Президентом Украины, но горды, что он достиг такой высоты.

«Теперь ему будет тяжело. Он смеялся ранее над Президентом, а теперь ему необходимо работать так, чтобы над ним не смеялись», - отметил Данилец.