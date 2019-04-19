Полнолуние 19 апреля: как повлияет на знаки Зодиака, советы астрологов

Полнолуние в апреле приходится на 19 число, оно произойдет в знаке Весов.

19 апреля наступит необычное полнолуние, которое еще называют розовым, но это вовсе не означает, что Луна окрасится в такой цвет.

Свое название это полнолуние - розовое - получило давно, его так называли коренные американские племена, ведущие по полнолуниям года счет сезонов.

Луна будет полной в созвездии Весов и одновременно вступит в противостояние с Солнцем. По словам астрологов, такое сочетание сулит всплеск энергии, которая повлечет за собой много неожиданностей.

"Выброс энергии следует направить в правильное русло: выплеснуть в сферу любви и отношений, творчество, духовный рост, расширение кругозора. В противном случае энергия найдет выход в агрессии, поспешности, раздражительности, опрометчивых решениях", - рассказала КП астролог Эмма Литвинова.

По ее словам, 19 апреля влияние Весов позволит найти свое место в жизни, увидеть и почувствовать свое призвание, а также желания и пути реализации. Самое главное — доверять себе и своим чувствам, выделить немного свободного времени для самоанализа.

"В это полнолуние хорошо помечтать, скопившаяся в пространстве энергия будет способствовать этому, - советует астролог. - Найдите время для того, чтобы собраться с мыслями и набросать краткий список желаний, которые вы хотите осуществить в ближайшее время".

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Полнолуние 19 апреля 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака - гороскоп УНИАН

Овен. Вы полны сил и энергии, но не спешите действовать, хорошенько все обдумайте. Также обратите внимание на свое здоровье, могут дать о себе знать некоторые хронические болезни.

Телец. Наконец-то в этот день вы сможете решить важные вопросы в личной жизни и добиться понимания от второй половины. Одиноким представителям этого знака Зодиака звезды сулят судьбоносную встречу.

Близнецы. Положение планет позитивно скажется на ваших эмоциях: ваша доброта и любовь захлестнут окружающих. Но не забывайте заботиться и о себе.

Рак. Если вы запутались и никак не можете разобраться в сложившейся ситуации, вот он, ваш день! 19 апреля отлично подходит для самоанализа и решения старых проблем.

Лев. В этот день звезды подарят вам эмоциональный подъем, поэтому можете смело браться за реализацию давно задуманных идей.

Дева. У представителей этого знака появится возможность изменить жизнь к лучшему. Главное – вовремя распознать знаки судьбы и не бояться действовать.

Весы. Могут возникнуть новые чувства и отношения. Для состоящих в паре представителей знака звезды сулят романтический вечер.

Скорпион. Представители этого знака – настоящие счастливчики дня. Им астрологи прогнозируют неожиданное предложение, которое поможет разрешить старые проблемы.

Стрелец. Первая половина дня привнесет в вашу жизнь немного хаоса, но во второй благодаря вашему спокойствию и способности все быстро разруливать ожидается приятный бонус.

Козерог. Вы будете немного растеряны и встревожены, что поможет вам четко осознать, какие цели должны отойти на второй план. Решения в этот день принесут в вашу жизнь больше порядка.

Водолей. В этот день представители этого знака смогут наконец-то осознать, что нужно прислушиваться к мнению окружающих. 19 апреля – день новых целей и стремлений.

Рыбы. Мечтательных Рыб порой сильно заносит. А в этот день – так точно. Будьте внимательны 19 апреля к позывам своей души, иначе ошибок не избежать.