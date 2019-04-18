Суд отказался снимать арест с ряда счетов банка сына Януковича - ГПУ

Накануне сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка ВБР.

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отказе в снятии ареста с ряда счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития" (ВБР).

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Только что судья Шевченковского райсуда Е.Мартынов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР!», – отметила она.

Накануне сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидируемого банка ВБР, владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.

Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.