На Закарпатье установлен дополнительный выходной по случаю католической Пасхи (документ)

Католическая Пасха в этом году будет отмечаться 21 апреля.

Жители Закарпатской области получат дополнительный выходной день в связи с празднованием Пасхи по Григорианскому календарю.

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Соответствующее распоряжение главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля было опубликовано на его сайте. Согласно документу, выходным днем рекомендуется сделать 22 апреля.

«Райгосадминистрациям, горисполкомам, территориальным органам центральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 22 апреля 2019 года, на субботу, 25 мая 2019 года», – говорится в сообщении на сайте Москаля.

Как сообщал УНИАН, в Украине проживают более четырех миллионов прихожан католической церкви – это вторая (после Православия) по численности христианская конфессия в Украине. Церкви западного и восточного обряда чаще всего отмечают Пасху в разные дни.

В этом году православная Пасха приходится на довольно позднюю дату - 28 апреля. католическая Пасха 2019 этом году будет отмечаться 21 апреля – украинские католики встретят ее на неделю раньше, чем православные.