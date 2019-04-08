Дело Гандзюк: в Херсонском облсовете сообщили о госпитализации Мангера

Сегодня должно состояться заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором планируется рассмотреть представление ГПУ о продлении на два месяца срока отстранения Мангера от должности председателя Херсонского облсовета.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Об этом корреспонденту УНИАН заявила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская.

По ее словам, сейчас Мангер находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

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«У него – проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет», - рассказала Ляшевская.

В свою очередь адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 15:30 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета, скорее всего, будет перенесено.

«Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья», - предположил адвокат.

Он напомнил, что 6 марта Шевченковской райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности Мангера сроком на один месяц.

«Генпрокуратура хочет продлить этот срок еще на два месяца», - сказал Ильченко.

Как сообщал УНИАН, активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

В феврале 2019 года Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

6 марта суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.

21 марта Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения. В отношении Мангера действовал только залог, который является бессрочной мерой пресечения.

2 апреля суд принял решение надеть на Мангера электронный браслет и забрать у него загранпаспорт. Срок действия этой меры пресечения - 60 дней, до 1 июня. В то же время суд отказался изменить Мангеру меру пресечения с залога на содержание под стражей.

5 апреля на него снова надели электронный браслет.