В Одессе судью задержали во время получения $2,5 тысяч взятки

Судья вымогал деньги у женщины, которая из-за затягивания рассмотрения дела не могла пользоваться своей квартирой.

Сегодня в Одессе при получении взятки в размере 2,5 тыс. долларов был задержан судья Малиновского районного суда.

Как сообщили УНИАН в управлении СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро разоблачили на взятке судью одного из районных судов Одессы.

Оперативники спецслужбы установили, что в производстве судьи с 2017 года находилось исковое заявление физического лица к одному из акционерных предприятий о признании недействительным решения о выделении жилой квартиры.

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Однако дело не рассматривалось по существу более полутора лет, из-за чего реальная владелица жилья не могла распоряжаться своей приватизированной квартирой. Как отмечается, в феврале этого года она обратилась в Малиновский районный суд Одессы с иском об отводе этого судьи.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в марте в частной беседе судья предъявил требование об уплате неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов для принятия решения в интересах владельца. Судья задержан с поличным при получении всей суммы взятки», - сообщили в управлении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.