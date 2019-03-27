Ожидается прибытие фрегатов из Канады и Испании.

В Одессу 1 апреля запланирован визит двух кораблей НАТО.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил ВС Украины.

Отмечается, что 1 апреля два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт.

«Фрегат Королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - сообщили в пресс-центре.

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Планируется, что во время пребывания в Одессе капитаны кораблей проведут встречи с военными ВСУ и представителями местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

Также фрегаты примут участие в учениях «PASSEX» совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.