Одесситов предупреждают о передвижении военной техники по городу

Об этом сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета.

Отмечается, что в рамках проведения комплексных учений с 3 по 5 марта возможно движение военной техники и личного состава в Киевском, Малиновском и Суворовском районах Одессы.

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«Учения проходят в воздушном командовании «Юг». Комплексные учения (тренировки) с воинскими частями с выполнением практических мероприятий», - уточнили в департаменте.