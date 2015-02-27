Одесситов предупреждают о передвижении военной техники по городу
13:01, 27 февраля 2015Общество
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В Одессе городские власти предупреждают население о передвижении военной техники по городу в связи с проведением учений.
С 3 по 5 марта возможно движение военной техники и личного состава в трех районах Одессы / Думская
Об этом сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета.
Отмечается, что в рамках проведения комплексных учений с 3 по 5 марта возможно движение военной техники и личного состава в Киевском, Малиновском и Суворовском районах Одессы.
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«Учения проходят в воздушном командовании «Юг». Комплексные учения (тренировки) с воинскими частями с выполнением практических мероприятий», - уточнили в департаменте.
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