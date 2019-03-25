"Майдан 3.0" и "спецназ США": пограничников засыпали провокационными СМС перед выборами

В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и не имеет смысла служить так как "за вас все уже порешали".

В последние дни многие пограничники получают от неустановленных лиц фейковые смс-сообщения провокационного содержания о якобы прибытии в Киев "американского спецназа".

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в Facebook.

"В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев" американского спецназа ", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и нет смысла служить, потому что "за вас все уже порешали". Государственная пограничная служба Украины официально заявляет, что ни один американский, или любой другой спецназ в Украину не прибывал. Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности", - написал он.

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Слободян отмечает, что не стоит поддаваться провокациям и панике. "А в случае, если подобные смс приходят и вам на телефон - сообщайте в компетентные правоохранительные органы. Думаю, источники этих "сообщений" будут установлены достаточно быстро", - добавил он.

Помощник председателя ГПСУ считает, что все это связано с попытками с помощью манипулятивных технологий влиять на ход избирательного процесса. "Очень часто в таких действиях усматриваются интересы третьей стороны. Цель последних только одна - дестабилизировать ситуацию в стране и дезориентировать отдельные социальные группы и общество в целом", - отмечает он.

Также Слободян обнародовал фотокопию фейкового сообщения.