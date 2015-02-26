Грузинские студенты записали видеообращение в поддержку Украины
14:05, 26 февраля 2015Общество
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Грузинские студенты записали видеообращение к украинцам, в котором выражают свою поддержку и солидарность с народом Украины.
Грузинские студенты в видеообращении поддержали Украину / УНИАН
Обращение записано 25 февраля - в день оккупации Грузии Красной армией в 1921 году, передает ZN.UA.
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В ролике студенты вспоминают трагические события ХХ века – Голодомор, репрессии 1930-х и обещают не забыть о миллионных жертвах советского режима.
Студенты также благодарят Украину за поддержку во время российского вторжения в Грузию в 2008 году.
Молодые люди выражают солидарность с Украиной, которая также подверглась агрессии России.
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