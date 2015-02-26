Грузинские студенты записали видеообращение в поддержку Украины

Обращение записано 25 февраля - в день оккупации Грузии Красной армией в 1921 году, передает ZN.UA.

Читайте такжеУкраина и Грузия будут координировать политику в сфере евроинтеграции

В ролике студенты вспоминают трагические события ХХ века – Голодомор, репрессии 1930-х и обещают не забыть о миллионных жертвах советского режима.

Студенты также благодарят Украину за поддержку во время российского вторжения в Грузию в 2008 году.

Молодые люди выражают солидарность с Украиной, которая также подверглась агрессии России.