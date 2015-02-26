Жители оккупированного Крыма нашли способ смотреть украинское телевидение

Установка спутниковой антенны один из немногих способов смотреть украинские каналы в аннексированном Россией Крыму. После отключения информационных и общественно-политических украинских каналов жители оккупированного Крыма стали активно устанавливать спутниковые антенны, чтобы смотреть новости и телешоу, пишет «Громадське радіо».

Украинские каналы начали исчезать из телевизоров крымчан еще в марте 2014 года, летом оккупанты их полностью отключили. Многие смотрели украинское телевидение через интернет, но из-за его подорожания и нестабильности работы, жители оккупированного Крыма стали активно ставить спутниковые тарелки.

«Я теперь могу смотреть украинские каналы, сделала себе подарок на день рождения! Поставила тарелку, все оккупанские каналы опустили вниз. Теперь, когда я буду уезжать, за свою бабулю спокойна, пропаганда бессильна!» - пишет жительница Симферополя в социальной сети.

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«Мы смотрели украинское ТВ через интернет, но в последнее время интернет не надежный, вот и решила поставить тарелку», - комментирует ее сообщение другая крымчанка.

Установщики спутниковых антенн отмечают, что после того как в телевизорах крымчан оказались одни каналы российской оккупационной власти все больше людей устанавливают антенну, чтобы смотреть именно украинское телевидение.

Более 90% кабельных операторов Крыма исключили из своих пакетов украинские каналы, сделав исключение только для детского канала и развлекательного. Поэтому установка антенны стала единственным доступным способом увидеть, что происходит в Украине.