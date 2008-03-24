Чтобы получить социальные услуги в Украине, нужны стальные нервы

Чтобы получить в Украине социальные услуги, пенсии или льготы нужны стальные нервы. Это в очередной раз засвидетельствовало исследование, которое провели в Херсоне неправительственные организации, в том числе Комитет избирателей Украины, передает Немецкая волна.

Специально обученные интервьюеры посетили 11 учреждений. Уже при входе до многие из них были обнаружены недостатки. В 86% случаев приходилось расспрашивать у вахтера о местонахождении необходимой социальной службы или подразделения. Не помогали даже информационные стенды, если таковые присутствовали. Настоящая проблема – поиск образцов документов, которые необходимо заполнять. Больше всего нареканий вызывает процедура оформления инвалидности. По словам члена экспертной группы Галины Бахматовой, госслужащие тоже от многого страдают: «Непрерывные законодательные новации, несогласованность разных инстанций, низкий квалификационный уровень самих госслужащих - все это вызывает их перегруженность, каждый чувствует себя раздраженно и срывает эту раздраженность на людях». Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо распространять опыт общественных приемных и так званых «единых окон», - считают участники экспедиции «Коррупционная дыра». Они также предлагают местным органам власти провести аудит организации предоставления социальных услуг, а социальным службам - подготовить информационные указатели и утвердить обязательный перечень материалов, которые размещаются на стендах.