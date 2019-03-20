Кличко проверил, как идут работы на Шулявском путепроводе

Продолжительность строительства – 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шулявского путепровода. Разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

"На днях мы начали активную фазу реконструкции Шулявского путепровода. Но, по сути, это будет абсолютно новый путепровод. Наша задача - в конце этого года открыть мост и движение транспорта через него", - отметил Кличко.

Он отметил, что старый фундамент моста непригоден для нынешних и будущих нагрузок, поэтому Шулявский путепровод демонтируют полностью. Основные работы по демонтажу продлятся до июня. Работы по строительству нового путепровода начнут в апреле. Так уже в апреле в Киев прибудут первые металлоконструкции для нового моста.

В рамках реконструкции также будут переложены все коммуникации, которые идут под мостом.

На сегодня уже переложили инженерные сети возле съездов с вул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на вул. Довженко. Демонтировали Мафы, разработали временную схему объезда, которая внедрена.

Осуществят и полную реконструкцию подземного пешеходного перехода. По проекту строительства придется снести здание цеха №5 завода «Большевик», который сейчас не работает. Это позволит обустроить дополнительный съезд.

По словам главного инженера генподрядчика Виталия Чеберяка, на демонтажных работах сегодня работает 116 специалистов и 50 единиц техники. Также для демонтажа путепровода впервые в Украине применят уникальную технологию. Благодаря этому удастся максимально избежать перекрытия движения автотранспорта по проспекту Победы.

"Проспект Победы будет перекрываться полностью только несколько ночей на несколько часов во время монтажа балок пролетного строения. Полного перекрытия движения на длительный период и днем - не будет", - отметил Кличко. Так, планируется что будут перекрывать проспект частично в ночные часы в июле-августе, когда будет меньше нагрузка на столичные дороги.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера — моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр — также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства – 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и перекладка коммуникаций.