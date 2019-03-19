Стильная Алла Пугачева "затмила" Леонтьева на фото
14:46, 19 марта 2019Общество
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Примадонна была на юбилейном концерте Леонтьева.
Сегодня Леонтьеву исполнилось 70 лет / фото instagram.com/alla_orfey
Известная певица Алла Пугачева поздравила артиста Валерия Леонтьева с 70-летием.
На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фото с ним. "С днем рождения! Живи долго и счастливо", - написала Алла Борисовна.
В кадре, вероятно, сделанном на юбилейном концерте Леонтьева, артистка появилась в стильном образе: черной шляпе, солнцезащитных очках и красном плаще. Многие отмечают, что она затмила певца на этом снимке.
Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.
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