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Стильная Алла Пугачева "затмила" Леонтьева на фото

14:46, 19 марта 2019
Общество
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Сегодня Леонтьеву исполнилось 70 лет / фото instagram.com/alla_orfey

На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фото с ним. "С днем рождения! Живи долго и счастливо", - написала Алла Борисовна.

В кадре, вероятно, сделанном на юбилейном концерте Леонтьева, артистка появилась в стильном образе: черной шляпе, солнцезащитных очках и красном плаще. Многие отмечают, что она затмила певца на этом снимке.

Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.

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Теги: #фото#Алла Пугачева