Стильная Алла Пугачева "затмила" Леонтьева на фото

Примадонна была на юбилейном концерте Леонтьева.

Известная певица Алла Пугачева поздравила артиста Валерия Леонтьева с 70-летием.

На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фото с ним. "С днем рождения! Живи долго и счастливо", - написала Алла Борисовна.

В кадре, вероятно, сделанном на юбилейном концерте Леонтьева, артистка появилась в стильном образе: черной шляпе, солнцезащитных очках и красном плаще. Многие отмечают, что она затмила певца на этом снимке.

Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.