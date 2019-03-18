Стало известно, кто представит Украину на "Славянском базаре"

Жюри решило, что наиболее достойны представить Украину на конкурсе в Витебске 27-летний победитель «Х-фактора» Дмитрий Бабак и 11-летний Артур Галас.

Пока Украина отходила от скандалов с Нацотбором на «Евровидение», жюро отбирало участников для другого песенного конкурса - «Славянский базар 2019».

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В этом году заявку на участие в конкурсе от Украины подали порядка 100 претендентов, пишет "МедиаНяня".

Жюри решило, что наиболее достойны представить Украину на конкурсе в Витебске 27-летний победитель «Х-фактора» Дмитрий Бабак и 11-летний Артур Галас. Мальчик в свое время пробовал себя на шоу «Голос.Дети», но ни один из тренеров к нему не повернулся.

Как сообщал УНИАН, после войны на Донбассе украинцы ставили под вопрос участие в конкурсе "Славянский базар" с российскими звездами.