В Украину запретили въезд исполнителю хита "Феличита" (видео)
09:41, 13 марта 2019Общество
552 0
Итальянского певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма.
Певцу запрещен въезд в нашу страну / Скриншот
Министерство культуры запретило въезд в Украину исполнителю хита "Феличита", итальянскому певцу Альбано Карризи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро. Отмечается, что в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, Карризи внесли по представлению СБУ.
Спецслужбы обвиняют певца в публичной поддержке аннексии Крыма. В "черном списке" Минкульта Карризи стал уже 147 лицом.
Ранее итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Каттани в культовом телесериале «Спрут», попал в сформированный Минкультом перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter