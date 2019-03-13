В Украину запретили въезд исполнителю хита "Феличита" (видео)

Итальянского певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма.

Министерство культуры запретило въезд в Украину исполнителю хита "Феличита", итальянскому певцу Альбано Карризи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро. Отмечается, что в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, Карризи внесли по представлению СБУ.

Спецслужбы обвиняют певца в публичной поддержке аннексии Крыма. В "черном списке" Минкульта Карризи стал уже 147 лицом.

Ранее итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Каттани в культовом телесериале «Спрут», попал в сформированный Минкультом перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.