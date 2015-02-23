На Львовщине растет количество желающих оформить опекунство над пенсионерами среди мужчин призывного возраста

Во Львовской области военные комиссары обращаются к правоохранительным органам с просьбой проверить факты оформления лицами призывного возраста опекунства над пожилыми людьми с целью уклонения от мобилизации.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, во время совещания во Львовской областной государственной администрации с участием глав районных госадминистраций и районных военных комиссаров отмечалось, что количество таких случаев значительно возросло с началом четвертой волны мобилизации.

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„За последний период в области среди лиц призывного возраста значительно возросло количество желающих оформить опекунство над пожилыми людьми. Учитывая это, военные комиссары уже обращаются в правоохранительные органы с представлениями относительно проведения проверки фактов установления опекунства, поскольку есть основания считать это одним из способов уклонения от мобилизации”, - отмечается в сообщении.

Напомним, по закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, занятые уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.