На Львовщине растет количество желающих оформить опекунство над пенсионерами среди мужчин призывного возраста
Военные комиссары подозревают, что оформление опекунства над пожилыми людьми является одним из способов уклонения от мобилизации.
Во Львовской области военные комиссары обращаются к правоохранительным органам с просьбой проверить факты оформления лицами призывного возраста опекунства над пожилыми людьми с целью уклонения от мобилизации.
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, во время совещания во Львовской областной государственной администрации с участием глав районных госадминистраций и районных военных комиссаров отмечалось, что количество таких случаев значительно возросло с началом четвертой волны мобилизации.
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„За последний период в области среди лиц призывного возраста значительно возросло количество желающих оформить опекунство над пожилыми людьми. Учитывая это, военные комиссары уже обращаются в правоохранительные органы с представлениями относительно проведения проверки фактов установления опекунства, поскольку есть основания считать это одним из способов уклонения от мобилизации”, - отмечается в сообщении.
Напомним, по закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, занятые уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.