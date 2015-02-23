В одесском транспорте усилят меры безопасности из-за теракта в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил сегодня во время аппаратного совещания в горгосадминистрации.

Он напомнил о террористическом акте в Харькове 22 февраля и велел проводить постоянную, системную проверку салонов трамваев, троллейбусов, маршрутных автобусов.

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«В Харькове пострадали люди, есть погибшие... Необходимо большое внимание к безопасности в общественном транспорте. Предупредить всех перевозчиков, чтобы внимательно следили за находящимися в салоне предметами. На конечных остановках, после высадки пассажиров, обязательно проверять салоны», - сказал Труханов.

Как отметил представитель департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, с учетом ситуации в стране, сейчас на подвижном составе устанавливаются видео-регистраторы, определены контрольные точки в городе (наиболее пассажироемкие), где водитель должен наиболее внимательно относится к высадке-посадке пассажиров.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Харькове возле Дворца спорта произошел взрыв, в результате которого погибли два участника патриотического шествия – подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 пострадавших были госпитализированы. В больнице 15-летний пострадавший в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому.

По состоянию на 23 февраля количество жертв теракта увеличилось до трех человек, скончался 15-летний подросток, впавший ранее в кому.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели людей).