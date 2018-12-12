Украина оказалась в ТОП-20 стран с самым большим трафиком на Pornhub

Украина оказалась также в лидерах по времени, которые пользователи проводят на сайте.

Крупнейший порносайт мира PornHub опубликовал статистику использования своей платформы за 2018 год.

Согласно данным сервиса, Украина впервые вошла в Топ-20 стран, которые обеспечивают 80% трафика Pornhub.

Украина поднялась сразу на 11 позиций, оказавшись на 16 месте в рейтинге. Правда, самый большой рывок показал Казахстан, поднявшись сразу на 33 пункта.

В первой пятерке оказались США, Великобритания, Индия, Япония и Канада.

В Pornhub отметили, что подобный прирост обеспечили абсолютно новые пользователи платформы, что хорошо видно по существенным изменениям в предпочтениях контента по сравнению с прошлым годом.

В частности, сразу на 367% вырос ключевой запрос «Anime», на 113% - «Hentai» и на 79% - «Cartoon». Если говорить о самых популярных звездах, то чаще всего украинцы искали Сашу Грей и Эльзу Джин.

К слову, Украина оказалась также в лидерах по времени, которые пользователи проводят на сайте. Средняя продолжительность пребывания украинцев на Pornhub составила 10 минут и 26 секунд, что вывело Украину на 4 место по жтому показателю.

Больше всех на Pornhub сидели филиппинцы (13 минут 50 секунд). В целом, средняя продолжительность посещения пользователями Pornhub возросла в 2018 году на 14 секунд и составила 10 минут и 13 секунд.

Самым популярными персонажами из фильмов и игр стали Харли Квинн и Elastic Girl.

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По трафику с игровых консолей Playstation (54%) обошел Xbox (33%), десктопный браузер Chrome (57%) - все остальные браузеры (менее 10%), смартфоны на Android (54%) - смартфоны iPhone (44%), а Windows (77%) - macOS (16%) и т.д.

Как сообщал УНИАН, крупнейший порносайт мира PornHub проанализировал трафик с Гавайских островов утром 13 января, когда местные жители получили на телефоны ложные сообщения о ракетном ударе. Выяснилось, что трафик PornHub с Гавайев резко упал во время ракетной угрозы, но потом превысил норму.