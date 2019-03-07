В Польше живут 1,27 миллиона украинцев – их подсчитали смартфоны

Годом ранее их количество составляло свыше 830 тысяч.

В Польше с помощью смартфонов подсчитали количество украинцев – по подсчетам, в соседней стране в январе находилось 1,27 млн наших граждан.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Как отмечает газета, фактическое количество граждан Украины, которые живут в Польше, остается загадкой. Причина – точные данные отсутствуют как у правительства, так и в Управлении социального страхования (ZUS). Ни данные о выданных визах, ни количество выданных разрешений на работу или постоянное проживание, ни страховые взносы не дают полной информации о количестве украинцев в Польше.

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В этой ситуации источником информации стали смартфоны, которые используют граждане Украины. Компания Selectivv, которая изучает привычки и поведение владельцев телефонов, располагает данными, которые помогли это определить.

Для того чтобы убедиться, что телефон, скорее всего, принадлежит украинцу, достаточно знать, что карта принадлежит одному из польских операторов, устройство настроено на украинский или русский язык и хотя бы раз в год подсоединяется к украинским сотовым сетям.

Людей, отвечающим вышеуказанным критериям, в январе в Польше было 1,27 млн. Годом ранее их количество составляло более 830 тысяч.

Данные, которыми располагает Selectivv, анонимны. Однако компания даже знает, сколько украинок в Польше планируют беременность или уже ждут ребенка. Это можно узнать благодаря приложениям по планированию беременности.