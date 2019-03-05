Меч Викингов X века передали Львовскому музею (фоторепортаж, видео)
18:59, 05 марта 2019Общество
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Меч будет передан в музей на Львовщине, поскольку именно там он был найден.
Меч нашли черные археологи два года назад \ УНИАН
Меч нашли черные археологи два года назад. Переправляли за границу, но на эстонском границе его изъяли и вернули в Украину. Изъятый у контрабандистов меч викинга торжественно передадут в Историко-краеведческий музей Львова.
Как говорится в сюжете ТСН, это действительно уникальный артефакт. Он потертый, есть следы, которые свидетельствуют о том что меч передавался по наследству. Он будет передан в музей на Львовщине, поскольку именно там он был найден.
В Софии Киевской передают меч Викингов 10 века Львовском музея
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