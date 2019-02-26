СТБ объяснил, как Maruv попала в нацотбор на Евровидение

Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки согласовал представитель НОТУ.

Телеканал СТБ, 4 года проводит нацотбор на "Евровидение", заявляет, что певица Maruv попала на конкурс по согласованию с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Об этом говорится в заявлении СТБ относительно ситуации вокруг финала Нацотбора.

Сообщается, что в этом году на конкурс поступило 860 песен, из которых был сформирован приоритетный список и избраны 16 полуфиналистов.

"Когда накануне жеребьевки выяснилось, что TAYANNA отказывается от участия в отборе, нам пришлось срочно согласовывать замену. Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки также согласовал представитель НОТУ", - говорится в сообщении.

В СТБ отметили, что в правилах проведения нацотбора на Евровидение, которые утверждены НОТУ, нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции артиста, его гастролей в РФ, профессиональных или родственных связей.

"За 4 года потребность во внесении такого пункта не возникала", - говорится в заявлении.

Вместе с тем в СТБ добавили, что нынешние обсуждения показали, что в стране есть запрос относительно того, какой артист может или не может представлять Украину на Евровидении.

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"Так, этот вопрос требует урегулирования, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих Нацотборов. При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать, ведь задача телеканала – производство и трансляция, а проверять должны другие службы", - говорится в сообщении.

В СТБ добавили, что после того, как страна выбирает победителя нацотбора, его передают НОТУ.

"Дальнейшую коммуникацию, согласование победителя и, в частности, подписание всех соглашений Общественное ведет непосредственно с артистом. Как выглядит этот договор, какие пункты и требования он включает, различаются эти соглашения каждого года – нам неизвестно", - добавили в ведомстве.

Телеканал подчеркнул, что ситуация с неподписанием соглашения с Maruv является сигналом о том, что нужно менять правила отбора.

"Необходимо проработать и зафиксировать основополагающие принципы партнерства ради избежания подобных случаев в будущих Нацвідборах", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.