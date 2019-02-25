Замана связывает обвинение в госизмене с критикой власти с его стороны

Экс-начальник Генштаба заявил, что он закрывал все, что не нужно было Вооруженным силам.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которому объявлено подозрение в совершении государственной измены, связывает эти обвинения с критикой власти с его стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Печерского районного суда города Киева по избранию ему меры пресечения.

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«Если бы я не выступал против трусости руководства государства на момент аннексии Крыма, не критиковал их... Если бы я не критиковал эту власть, которая пришла сегодня (она что-то не то делает, не за это на Майдане люди стояли), то меня бы никто не трогал», - убежден Замана.

Он подчеркнул, что «никуда не бежал» и «пытался заставить руководство государства ввести военное положение». «Прошло 5 лет - начинают разбираться», - сказал Замана и добавил: «Без моего участия, без моего ведома всё написали, что им нужно было».

Кроме того, комментируя информацию, озвученную главным военным прокурором Анатолием Матиосом, о расформировании Заманой более 70 воинских частей и соединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения, экс-начальник Генштаба ответил: «Я закрывал все то, что не нужно было Вооруженным силам», и уточнил, что речь шла об «оркестрах, всевозможных вспомогательных и так далее, которые балластом висели на Вооруженных силах».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана уведомлен о подозрении в совершении государственной измены. Матиос отметил, что в 2013 году, перед началом агрессии РФ, Замана сократил 17 тыс. человек из рядов ВСУ, в том числе более 14 тыс. военных, и расформировал более 70 воинских частей и соединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения. Среди прочего, добавил Матиос, установлено, что Замана вопреки прямой норме закона о предельной численности ВСУ в 2012 году сократил численность армии на 5 тысяч боеспособных военных.

Впоследствии в ГПУ уточнили, что Замане инкриминируется совершение госизмены по предварительному сговору с экс-президентом Виктором Януковичем. Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что Замана подозревается в совершении деяний в ущерб обороноспособности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной безопасности Украины, которые выразились в принятии многочисленных решений о незаконном сокращения и расформировании боеспособных воинских частей и подразделений, необеспечении функционирования действенной системы управления ВС Украины, надлежащей территориальной обороны Украины, в результате чего ВСУ оказались небоеспособными и не готовыми для отпора актов вооруженной ной агрессии РФ против Украины. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)».

Сегодня, 25 февраля, Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании Замане меры пресечения. Подозреваемый не задержан, он находится в зале суда.

Справка. Владимир Замана - начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.