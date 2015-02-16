Исламисты казнили более 20 христиан-коптов
03:16, 16 февраля 2015Мир
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Ливийские джихадисты, связанные с группировкой "Исламское государство", разместили в интернете видеозапись, на которой, как предполагается, показано убийство 21 египетского христианина-копта.
REUTERS
На видео боевики в черном ведут к берегу своих пленников, одетых в оранжевые робы. Затем пленников заставляют стать на колени и отрезают им головы, сообщает Русская служба Би-би-си.
Перед убийством один из боевиков, стоящий с ножом в руке, произносит: " Вы можете только помечтать о безопасности ваших крестоносцев".
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Ранее стало известно о похищении в Ливии 21 рыбака рыболовного синдиката города Кафр-эш-Шейх группой вооруженных людей. Все они были египетскими христианами-коптами.
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