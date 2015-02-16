Исламисты казнили более 20 христиан-коптов

На видео боевики в черном ведут к берегу своих пленников, одетых в оранжевые робы. Затем пленников заставляют стать на колени и отрезают им головы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Перед убийством один из боевиков, стоящий с ножом в руке, произносит: " Вы можете только помечтать о безопасности ваших крестоносцев".

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Ранее стало известно о похищении в Ливии 21 рыбака рыболовного синдиката города Кафр-эш-Шейх группой вооруженных людей. Все они были египетскими христианами-коптами.