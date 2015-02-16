Авиация Египта нанесла удары по позициям исламистов в Ливии
Военно-воздушные силы Египта нанесли авиаудары по позициям джихадистской группировки "Исламское государство" на территории Ливии - в ответ на появление на сайтах боевиков видеозаписи убийства египтян-коптов.
Египетские власти уточнили, что целью ударов были тренировочные базы, лагеря и склады с оружием, сообщает Би-би-си.
По словам очевидцев, удар был нанесен на рассвете понедельника по городу Дерна на востоке Ливии.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее в обращении к нации заявил, что Египет оставляет за собой право ответить на убийство своих граждан в Ливии.
Официальные ливийские власти подтвердили, что египетская сторона известила их о своих планах.
Читайте такжеИсламисты казнили более 20 христиан-коптовВВС Ливии также нанесли в понедельник авиаудар по городу Дерна, считающемуся одним из оплотов джихадистов.
"Сегодня и завтра мы продолжим наносить авиаудары в координации с Египтом", - заявил командующий ВВС Ливии Сагер аль-Джоруши.