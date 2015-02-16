Новые следователи установят заказчиков убийства Гонгадзе - Шокин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Я уверен, что новая команда, которая создана, найдет и назовет не только исполнителя, но и заказчиков”, - сказал Шокин.

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Он также уточнил, что лично будет осуществлять кураторство над расследованием этого дела.

“Дело Гонгадзе буду курировать лично я. Я его знаю”, - сказал Шокин.

В то же время он пообещал начать расследование по заявлению журналиста Алексея Подольского, который проходит по делу экс-генерала МВД Алексея Пукача как потерпевший и который обвинил судью Печерского райсуда Киева Андрея Мельника в оказании давления на Пукача.

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“В отношении Мельника тоже будет принято процессуальное решение”, - отметил Шокин.

Ранее УНИАН сообщал, что журналист Подольский, который проходит по делу Пукача как потерпевший, заявил об опасности жизни осужденного за убийство Гонгадзе Пукача.

Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Также жалобу подал еще один потерпевший по делу журналист Подольский.

В настоящее время Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор Пукачу.

6 февраля в апелляционном суде Пукач заявил, что прокуроры Владимир Шилов, Роман Волошин и судья Печерского районного суда Андрей Мельник заставляли его в ходе судебного процесса не упоминать фамилий экс-президента Леонида Кучмы и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

В тот же день суд удовлетворил ходатайство Подольского и направил в Генпрокуратуру заявление о якобы совершение противоправных действий прокурорами Волошиным и Шиловым, а также судьей Печерского районного суда Мельником.