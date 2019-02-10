Разблокировать Подольский райотдел приказал лично глава полиции Киева

По словам главы столичной полиции Крищенко, в результате вчерашних событий возле здания райотдела трое правоохранителей получили химические ожоги глаз и дыхательных путей, а также семеро активистов обратились за медицинской помощью.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко лично дал приказ разблокировать Подольский райотдел после вчерашних событий, произошедших возле его здания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель столичной полиции сообщил сегодня на брифинге.

"30 человек пытались зайти внутрь райуправления. Заблокировали его работу, повредили некоторое имущество. Учитывая, что в райуправлении полиции находится оружие, захват которого может привести к тяжелым последствиям, мной была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы райуправление и на задержание лиц, совершающих незаконные действия", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что в результате этого инцидента трое правоохранителей получили химические ожоги глаз и дыхательных путей и сейчас находятся в больнице, также семеро участников попытки захвата райотдела обратились в течение часа за медицинской помощью.

"Но теперь у нас нет информации, что они находятся на стационарном лечении", - добавил руководитель полиции Киева.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на вул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Массе Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.