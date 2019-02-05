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Кабанчики из харьковского зоопарка предсказали, каким будет 2019 год (видео)

17:55, 05 февраля 2019
Общество
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Кабанчики-предсказатели в Харькове / фото zoo.kharkov.ua

Об этом сообщается на сайте зоопарка. «Год Желтой Земляной Свиньи, если ориентироваться на китайский календарь, официально вступает в силу 5 февраля. Кто, как не символ года, лучше всего может предсказать будущее. Такими предвестниками выступили наши милые кабанчики Пумба и Бусинка», – сказано в сообщении.

Как сообщается, для животных подготовили пять коробок с одинаковым кормом. На коробках написали разные предсказания, ориентируясь на древние китайские пословицы и поговорки.

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"Прогноз-пожелание для харьковчан на 2019 год: всегда смотрите на вещи со светлой стороны, а если таковых нет – натирайте темные, пока не заблестят", – говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что свинки очень быстро сделали выбор. "Первой была Бусинка. Ее заинтересовало даже не содержание, а сама надпись. А вот путь к выбору Пумбы лежал через желудок. Он выбрал ту же коробку и решил сразу оценить ее содержимое: хлеб, морковь, свеклу. В каждой коробке наполнение было одинаковым, поэтому выбор можно считать объективным и беспристрастным", – отметили в зоопарке.

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Теги: #прогноз