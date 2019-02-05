Кабанчики из харьковского зоопарка предсказали, каким будет 2019 год (видео)

Для животных подготовили пять коробок с одинаковым кормом. На коробках написали разные предсказания, ориентируясь на древние китайские пословицы и поговорки.

В связи с наступлением года Свиньи по китайскому календарю кабанчики Харьковского зоопарка “дали прогноз” на наступивший год.

Об этом сообщается на сайте зоопарка. «Год Желтой Земляной Свиньи, если ориентироваться на китайский календарь, официально вступает в силу 5 февраля. Кто, как не символ года, лучше всего может предсказать будущее. Такими предвестниками выступили наши милые кабанчики Пумба и Бусинка», – сказано в сообщении.

Как сообщается, для животных подготовили пять коробок с одинаковым кормом. На коробках написали разные предсказания, ориентируясь на древние китайские пословицы и поговорки.

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"Прогноз-пожелание для харьковчан на 2019 год: всегда смотрите на вещи со светлой стороны, а если таковых нет – натирайте темные, пока не заблестят", – говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что свинки очень быстро сделали выбор. "Первой была Бусинка. Ее заинтересовало даже не содержание, а сама надпись. А вот путь к выбору Пумбы лежал через желудок. Он выбрал ту же коробку и решил сразу оценить ее содержимое: хлеб, морковь, свеклу. В каждой коробке наполнение было одинаковым, поэтому выбор можно считать объективным и беспристрастным", – отметили в зоопарке.

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