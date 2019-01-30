У рэперши Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко - председатель Барышевской РГА (фото)

Пост в Facebook, в котором певица утверждает, что ее заманили обманом, сейчас удален.

Председатель Барышевской РГА Олег Левченко официально пригласил рэпершу Alyona Alyona на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Порошенко объявил, что идет в президенты.

Об этом Левченко рассказал пресс-службе партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. Он заявил, что девушка имела официальное приглашение, без которого ее не пусти ли бы на форум.

"Я рекомендовал организаторам Форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее не пустила бы охрана. Более того, завез ее в Киеве в место проведения форума на собственном автомобиле. Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения Форума. По дороге обсуждали мероприятие – говорили и о политике, и о развитии культуры», – сообщил Олег Левченко.

Напомним, рэперша заявила, что на форум Плорошенка ее заманили обманом, предложив принять участие в "конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью детсаду", в котором певица ранее работала. Однако сейчас ее пост на Facebook удален.