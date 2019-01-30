У рэперши Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко - председатель Барышевской РГА (фото)
Председатель Барышевской РГА Олег Левченко официально пригласил рэпершу Alyona Alyona на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Порошенко объявил, что идет в президенты.
Об этом Левченко рассказал пресс-службе партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. Он заявил, что девушка имела официальное приглашение, без которого ее не пусти ли бы на форум.
"Я рекомендовал организаторам Форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее не пустила бы охрана. Более того, завез ее в Киеве в место проведения форума на собственном автомобиле. Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения Форума. По дороге обсуждали мероприятие – говорили и о политике, и о развитии культуры», – сообщил Олег Левченко.
Напомним, рэперша заявила, что на форум Плорошенка ее заманили обманом, предложив принять участие в "конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью детсаду", в котором певица ранее работала. Однако сейчас ее пост на Facebook удален.