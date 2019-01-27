В Черновицкой области еще три громады решили перейти в поместную церковь

На сегодня в Черновицкой области уже семь церковных громад приняли решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины.

В Черновицкой области сегодня три церковные общины на собрании приняли решение о переходе из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром после богослужения первой такое решение принял приход села Ясени Сторожинецкого района. 149 членов церковной громады храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход в ПЦУ. Настоятель храма на собрание не пришел.

Позднее церковная громада села Задубровка Заставновского района на собрании приняла решение о переходе церкви Архистратига Михаила из подчинения бывшей УПЦ МП в ПЦУ. Такое решение громада единогласно поддержала 158-ю голосами. Одновременно на собрании было принято решение отправить обращение митрополита Черновицкого и Буковинского владыки Даниила с просьбой, чтобы он предоставил пасторскую опеку для храма.

Настоятель церкви отец Леонид Деликатный отказался прийти на собрание прихода. В то же время в комментарии корреспонденту УНИАН он заявил о незаконности этих сборов, объяснив это тем, что «закон о переходе церквей еще не подписан».

«Пусть принимают что хотят и как хотят – пусть они что хотят думают, но они этого делать права не имели», – сообщил священник.

Кроме того, сегодня церковная община села Васлововцы Заставновского района единогласно 194-ю голосами поддержала решение о переходе местной церкви Успения Пресвятой Богородицы из подчинения бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Собрание по переходу церкви проходило в помещении местной школы, вместо этого группа жителей села-сторонников бывшей УПЦ МП отказалась прийти на это заседание, оставшись в церкви. Также на собрание не явился и настоятель храма.

Справка УНИАН. Сейчас в Черновицкой области уже семь церковных громад приняли решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП к ПЦУ. Первой о таких намерениях высказалась громада села Шишковцы Кицманского района 19 декабря 2018 года. Позже в ПЦУ перешли приходы сел Карапчив Вижницкого района и Боянчук Заставнивского района.

20 января 2019 года громада церкви Успения Пресвятой Богородицы села Горошовцы Заставнивского района приняла решение о переходе к ПЦУ.

8 января 2019 года архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий на пресс-конференции сообщил о намерениях еще 15-ти церковных громад Черновицкой области перейти в ПЦУ. Всего, по его словам, в области около 400 приходов принадлежат к бывшему УПЦ МП.