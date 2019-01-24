цей матеріал доступний українською

Лопата, коврик и песок: что делать, если ваше авто застряло в снегу (видео)

16:43, 24 января 2019
Общество
102 0

Что необходимо сделать, чтобы освободить автомобиль из ловушки?

Читайте такжеИз-за снегопадов на дорогах Украины сообщили о "желтом" уровне угрозы

Лопата является самым мощным средством повышения проходимости. Освободите как можно больше пространства, прочистите снег из-под колес. Должно быть достаточно места, чтобы машина хотя бы немного двигалась вперед и назад.

Для хорошего сцепления колес со снегом можно подложить коврики или грубую ткань.

Еще один из лучших способов побороть снег – песок, соль или любые сыпучие вещества. Подсыпав их под ведущие колеса, можно выбраться из снежной напасти.

Перед наступлением холодов приобретите специальные цепи. Шины с такими цепями помогут выбраться из любого сугроба.

Если вытащить авто самостоятельно не получается – попросите помощи у прохожих.

В очень сложных ситуациях обращайтесь к экстренным службам и вызывайте спасателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дорога#авто#снегопад#зима в Киеве