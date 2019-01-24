Лопата, коврик и песок: что делать, если ваше авто застряло в снегу (видео)

Зимой, когда за окном снегопады и морозы, на водителей ожидают неприятные сюрпризы на дороге.

Снег и лед создают множество проблем, чаще всего - буксование машины в снежной каше.

Что необходимо сделать, чтобы освободить автомобиль из ловушки?

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Лопата является самым мощным средством повышения проходимости. Освободите как можно больше пространства, прочистите снег из-под колес. Должно быть достаточно места, чтобы машина хотя бы немного двигалась вперед и назад.

Для хорошего сцепления колес со снегом можно подложить коврики или грубую ткань.

Еще один из лучших способов побороть снег – песок, соль или любые сыпучие вещества. Подсыпав их под ведущие колеса, можно выбраться из снежной напасти.

Перед наступлением холодов приобретите специальные цепи. Шины с такими цепями помогут выбраться из любого сугроба.

Если вытащить авто самостоятельно не получается – попросите помощи у прохожих.

В очень сложных ситуациях обращайтесь к экстренным службам и вызывайте спасателей.