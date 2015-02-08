СБУ задержала журналиста по подозрению в госизмене

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

”Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины Руслана Коцабу. Учитывая, что в действиях Р.Коцабы есть признаки преступления, предусмотренного ч.1 статьи 111 и ч.1 статьи 114 УК Украины, ему объявлено о подозрении”, - написал Лубкивский.

По его словам, при задержании у Коцабы изъяты материалы, которые могут указывать на совершение преступлений, предусмотренных приведенными выше статьями Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСБУ: Российские спецслужбы могут прослушивать диппредставительства Украины в России”Сегодня судом должно быть принято решение о меры пресечении в отношении Коцабы”, - отметил Лубкивский.

Как сообщалось, ранее Коцаба, в частности, записал видеообращение, в котором призвал «адекватных людей” отказаться от мобилизации.