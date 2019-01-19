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Сотни тысяч украинцев ныряли в прорубь на Крещение (видео)

22:16, 19 января 2019
Общество
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Одним из главных обрядов Крещения является купание в прорубях / фото УНИАН

Сегодня, 19 января, Украина празднует праздник Крещения. Одним из главных обрядов является купание в прорубях и массовые погружения в ледяную воду.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Ныряли сегодня массово - от детишек до пенсионеров. В Киев к тому же съехались еще и мэры из более 30 городов, чтобы устроить флешмоб по самому массовому мэрскому нырянию", - говорится в сообщении.

За порядком во время погружений следили спасатели и полицейские / фото УНИАН

Отмечается, что за порядком по всей стране следили десять тысяч копов и спасателей.

"На дворе только восемь утра, а на Оболонской набережной в Киеве уже не протолкнуться: сотни людей и все - в воду", - отмечает издание.

Подробнее о ходе Крещения в столице смотрите в видеоматериале:

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Теги: #Крещение#Крещение в Киеве#Крещение в Украине