Сотни тысяч украинцев ныряли в прорубь на Крещение (видео)
Сегодня, 19 января, Украина празднует праздник Крещения. Одним из главных обрядов является купание в прорубях и массовые погружения в ледяную воду.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Ныряли сегодня массово - от детишек до пенсионеров. В Киев к тому же съехались еще и мэры из более 30 городов, чтобы устроить флешмоб по самому массовому мэрскому нырянию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за порядком по всей стране следили десять тысяч копов и спасателей.
"На дворе только восемь утра, а на Оболонской набережной в Киеве уже не протолкнуться: сотни людей и все - в воду", - отмечает издание.
Подробнее о ходе Крещения в столице смотрите в видеоматериале: