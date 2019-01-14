Новые правила Facebook раскрыли российских админов ряда украинских «патриотических» страниц - соцсети
Социальная сеть Facebook начала показывать страны, из которых управляются популярные страницы. Нововведение позволило пользователям установить, что ряд украинских страниц администрируются из РФ.
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Информация об основной стране проживания людей, которые управляют страницей, доступна во вкладке «Информация и реклама».
По информации Gizmodo, новые правила для админов популярных страниц в США были введены в прошлом году.
Чтобы получить авторизацию, администратор страницы должен подтвердить свое местоположение с помощью геолокации мобильного устройства. В некоторых случаях компания также может запросить фотографию паспорта администратора.
Ранее сообщалось, что обширная сеть российских троллей в Twitter проводила «скоординированную» кампанию для распространения сообщений в поддержку выхода из Евросоюза во время соответствующего референдума в Великобритании.