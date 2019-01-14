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Новые правила Facebook раскрыли российских админов ряда украинских «патриотических» страниц - соцсети

16:24, 14 января 2019
Общество
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Facebook ввел новые правила для админов популярных страниц в Facebook, и это дало интересные результаты / pexels.com

Социальная сеть Facebook начала показывать страны, из которых управляются популярные страницы. Нововведение позволило пользователям установить, что ряд украинских страниц администрируются из РФ.

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Информация об основной стране проживания людей, которые управляют страницей, доступна во вкладке «Информация и реклама».

По информации Gizmodo, новые правила для админов популярных страниц в США были введены в прошлом году.

Чтобы получить авторизацию, администратор страницы должен подтвердить свое местоположение с помощью геолокации мобильного устройства. В некоторых случаях компания также может запросить фотографию паспорта администратора.

Ранее сообщалось, что обширная сеть российских троллей в Twitter проводила «скоординированную» кампанию для распространения сообщений в поддержку выхода из Евросоюза во время соответствующего референдума в Великобритании.

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Теги: #Украина#Россия#Facebook