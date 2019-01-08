Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Этот день называют Собором из-за того, что совершается общее (соборное) празднование и других людей, близких Деве Марии и Иисусу Христу.

8 января православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

История праздника Собор Пресвятой Богородицы

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, официально празднование было установено в 681 году.

8 января прославляют Богоматерь, которая дала жизнь сыну Божьему. Этот день называют Собором из-за того, что совершается общее (соборное) празднование и других людей, близких Деве Марии и Иисусу Христу.

Вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Что можно делать на Собор Пресвятой Богородицы

8 января считается праздником рожениц и бабок-повитух.

На Богородицу обычно колядовали женщины (ходить по домам с поздравлениями, петь колядки) . Они ходили к повитухам, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.

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В народе 8 января называли «Бабьими кашами». Женщины берали ложку и ходили в гости, ели кашу, которую хозяева дома специально готовили для такого случая.

В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать.

Что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы

В старину считали, что праздник 8 января для женщин важнее, чем Рождество Христово, поскольку связано с Девой Марией. Считалось, что если беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребенок родится с физическими недостатками.

В целом запреты касаются прежде всего домашней работы - нельзя шить, убирать и стирать.

Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы

Поздравляю с праздником! В Собор Пресвятой Богородицы, желаю, чтобы в каждой семье поселилось счастье. Пусть судьба позаботится о каждом человеке и наградит здоровьем, радостью, исполнением желанного и процветанием! Добра вам и всех благ!

***

Собор Пресвятой Богородицы

Справляет сегодня народ.

Хранит пусть Святая от горя вас,

Обиды, печали, невзгод.

Пускай защитит от предательства,

Пусть силы вам в жизни дает,

Молитва Иисусовой Матери

Пускай всегда вас спасет.

***

Светлый день мы отмечаем,

А в народе называем

«Бабий праздник», «Бабьи каши»,

Счастье будет в домах наших.

Пусть любовь царит по всюду,

Люди радоваться будут.

Сбудутся пусть все желанья,

Все надежды, ожиданья.

***

Матір Божу Марію

Християни свято шанують.

І Собор її, як свято,

Зазначають там і тут.

Богородиця свята

нехай Вашу сім’ю зберігає.

І дружину молоду

Чадородием дарує!

***

Народження дитини – велике диво,

Прославимо ж всіх, хто при тому допомагав.

Для породіль небо устелем смарагдом,

Щоб щастя своє пронесли крізь роки.

Попросимо здоров’я для жінок і дітей,

Попросимо здоров’я для наших чоловіків.

Бо погляд Богородиці – суворий він і міток,

Не стане недуги давати без причин.