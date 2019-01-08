Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
8 января православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
История праздника Собор Пресвятой Богородицы
Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, официально празднование было установено в 681 году.
8 января прославляют Богоматерь, которая дала жизнь сыну Божьему. Этот день называют Собором из-за того, что совершается общее (соборное) празднование и других людей, близких Деве Марии и Иисусу Христу.
Вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.
Что можно делать на Собор Пресвятой Богородицы
8 января считается праздником рожениц и бабок-повитух.
На Богородицу обычно колядовали женщины (ходить по домам с поздравлениями, петь колядки) . Они ходили к повитухам, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.
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В народе 8 января называли «Бабьими кашами». Женщины берали ложку и ходили в гости, ели кашу, которую хозяева дома специально готовили для такого случая.
В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать.
Что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы
В старину считали, что праздник 8 января для женщин важнее, чем Рождество Христово, поскольку связано с Девой Марией. Считалось, что если беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребенок родится с физическими недостатками.
В целом запреты касаются прежде всего домашней работы - нельзя шить, убирать и стирать.
Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы
Поздравляю с праздником! В Собор Пресвятой Богородицы, желаю, чтобы в каждой семье поселилось счастье. Пусть судьба позаботится о каждом человеке и наградит здоровьем, радостью, исполнением желанного и процветанием! Добра вам и всех благ!
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Собор Пресвятой Богородицы
Справляет сегодня народ.
Хранит пусть Святая от горя вас,
Обиды, печали, невзгод.
Пускай защитит от предательства,
Пусть силы вам в жизни дает,
Молитва Иисусовой Матери
Пускай всегда вас спасет.
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Светлый день мы отмечаем,
А в народе называем
«Бабий праздник», «Бабьи каши»,
Счастье будет в домах наших.
Пусть любовь царит по всюду,
Люди радоваться будут.
Сбудутся пусть все желанья,
Все надежды, ожиданья.
***
Матір Божу Марію
Християни свято шанують.
І Собор її, як свято,
Зазначають там і тут.
Богородиця свята
нехай Вашу сім’ю зберігає.
І дружину молоду
Чадородием дарує!
***
Народження дитини – велике диво,
Прославимо ж всіх, хто при тому допомагав.
Для породіль небо устелем смарагдом,
Щоб щастя своє пронесли крізь роки.
Попросимо здоров’я для жінок і дітей,
Попросимо здоров’я для наших чоловіків.
Бо погляд Богородиці – суворий він і міток,
Не стане недуги давати без причин.