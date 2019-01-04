Омелян сравнил падение полки на пассажирку поезда УЗ с событиями в «Восточном экспрессе»

По словам министра, вторую женщину, предположительно причастную к инциденту, не удается разыскать.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал инцидент с падением полки на пассажирку поезда «Киев-Рахов» 22 декабря. По его словам, расследование все еще не завершено, а сам инцидент напоминает события детективного романа.

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«Сейчас этот случай расследуется, у меня была отдельная беседа с «Укрзализныцей» по этому поводу. Он вообще напоминает какие-то такие события в «Восточном экспрессе» (детективный роман писательницы Агаты Кристи – ред.)», – отметил он в интервью "Радіо Свобода".

По словам министра, расследование тормозит и тот факт, что вторую женщину, предположительно причастную к инциденту, не удается разыскать.

«Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и падал вообще, как это было – очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не мог нанести. Еще раз приношу извинения перед ней и перед семьей. Я надеюсь таки, что мы четко выясним до конца и «Укрзализныця» публично заявит, что действительно произошло», – подытожил Омелян.

Ранее сообщалось, что пассажирка поезда «Киев-Рахов» Надежда Полякова получила тяжелые травмы из-за падения на нее полки с другой пассажиркой. Пострадавшую прооперировали.

В УЗ утверждают, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира». В то же время, дочь пострадавшей заявила, что акт, составленный сотрудниками УЗ относительно инцидента, содержит ложную информацию, а сломанная полка быстро «исчезла из вагона».