Образцы биометрических паспортов направлены в иностранные консульства

Об этом сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис.

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"Вчера, в тот же день по получении образцов биометрических паспортов с полиграфкомбината "Украина", который их печатает, мы передали все эти образцы во все консульские учреждения иностранных государств в Украине. Поэтому сейчас никаких проблем с тем, чтобы в эти паспорта ставились визы украинским гражданам, нет", - сказал Евгений Перебыйнис.