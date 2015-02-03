Образцы биометрических паспортов направлены в иностранные консульства

15:43, 03 февраля 2015
Общество
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило образцы украинских биометрических загранпаспортов в консульские учреждения иностранных государств в Украине.

Образцы биометрических загранпаспортов направлены в консульства / Фото УНИАН

Об этом сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис.

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"Вчера, в тот же день по получении образцов биометрических паспортов с полиграфкомбината "Украина", который их печатает, мы передали все эти образцы во все консульские учреждения иностранных государств в Украине. Поэтому сейчас никаких проблем с тем, чтобы в эти паспорта ставились визы украинским гражданам, нет", - сказал Евгений Перебыйнис.

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