Помощи никто не предлагал: пострадавшей из поезда "Киев-Рахов" приходится самостоятельно оплачивать лечение

Женщина рассказала, что стоимость лечения уже превысила 5 тысяч долларов.

Представители "Укрзализныци" или страховой компании «Арсенал» не предлагали никакой помощи пассажирке поезда "Киев-Рахов" Надежде Поляковой, получившей тяжелые травмы из-за падения полки в вагоне.

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Об этом сама Полякова рассказала журналистам "Громадського радио".

«От Укрзализныци никакой помощи никто не предлагал. Из страховой со мной тоже никто не связывался», – отметила женщина.

Отмечается, что у пострадавшей - перелом таза. Она восстанавливается после операции в тернопольской больнице.

«С этим аппаратом (для скрепления костей – ред.), который мне поставили после операции, мне надо быть месяц. Потом надо будет повторную операцию делать», – сообщила женщина.

Платить за недешевое лечение Поляковой приходится самостоятельно.

«Аппарат, который поставили, – где-то 5 тысяч долларов стоит. Одну томографию мне уже сделали – тоже где-то 800 гривень, 5 рентгенов до операции, 5 после... Я в шоке, это очень недешево», – отметила пострадавшая.

Женщина рассказала, что 22 декабря в поезде "Киев-Рахов" на нее упала верхняя полка вместе с другой пассажиркой.

«Та часть, где голова, была на месте, а та, где таз и ноги – она была на мне... Наполовину упала на меня. Полку перед его приходом поставили – не знаю, кто, мне очень плохо было, у меня шок был болевой, поэтому я не видела. Или это проводница, или кто... Потому что они поднимали с меня ту полку», – вспоминает Полякова.

Ранее сообщалось, что женщина получила в поезде тяжелые травмы из-за падения на нее полки с другой пассажиркой. Пострадавшую прооперировали.

В УЗ утверждают, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира». Впрочем дочь пострадавшей заявила, что акт, составленный сотрудниками УЗ относительно инцидента, содержит ложную информацию, а сломанная полка быстро «исчезла из вагона».