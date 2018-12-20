Коллекция музея в Днепре пополнилась экспонатами, которым 300 миллионов лет

По словам шахтера Ярослава Бахерева, необычные глыбы с отпечатками он собирал около 15 лет, пока работал в забое, однако подлинной ценности для ученых не представлял.

Палеонтологическая коллекция Национального исторического музея имени Яворницкого в Днепре пополнилась новыми экспонатами, которым 300 млн лет.

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Горнорабочий одной из шахт Западного Донбасса Ярослав Бахерев передал музею свои находки, найденные в забое на глубине 250-300 м, каменный уголь с остатками окаменевших доисторических растений, аргиллит с отпечатками древних животных и растений, кусочки известняка с отпечатками створок раковин древних моллюсков, передает радио Свобода.

По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Оксаны Рутковской, новые экспонаты удивительные, ведь рассказывают об истории края до появления человека.

Как отметила специалист, 300 млн лет назад на этих просторах было теплое море, была распространена тропическая и субтропическая флора и фауна. Некоторые из переданных в музей окаменелостей являются остатками древних деревьев и древовидных папоротников. Другие находки интересные отпечатками древних растений, в частности, водяной лилии, и ракушек.

«Эти экспонаты происходят из каменноугольного периода, он длился примерно от 360 млн до 286 млн лет назад. Территория степной Украины, левобережье, так называемый Донбасский каменноугольный бассейн. Представьте: очень много воды, болотистая местность и много растительности. Не такой, как сейчас», – отметила Оксана Рутковская.

Она заявила, что благодаря именно той растительности на планете появляется тот самый процент кислорода, как сейчас, и формируются почвы на основе перегноя.

«Перед нами первые деревья – у них еще не было годовых колец, потому что климат был не такой, как сейчас. Они были в диаметре до двух метров, в высоту – 30-45 м. Также видим отпечатки плавуноподобних растений, а также, возможно, ранние хвощовые, это я еще буду искать и проверять. Я беру консультации у геологов», – сказала Рутковская.

По словам шахтера Ярослава Бахерева, необычные глыбы с отпечатками он собирал около 15 лет, пока работал в забое, однако подлинной ценности для ученых не представлял. Передать находки в музей предложила жена.

«Все 15 лет мне было интересно что-то находить. Глубина хорошая – горизонт 250 м – и я пытался что-то найти. Год назад была огромная глыба породы, а на ней вот такая красота, рисунок. Надо быстрее работать, а у меня радость: нашел красоту. Начал потихоньку разбирать... Я думал, что это отпечатки каких-то динозавров, мне казалось, там отпечаток позвоночника. Сейчас у меня подпольная кличка «Археолог», – рассказывает горняк.

По информации из исторического музея, окаменелости, переданные горняком, станут элементом экспозиции музея. Сейчас палеонтологическая коллекция музея составляет 43 единицы.