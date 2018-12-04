Музей на Почтовой: КГГА после Рождества отчитается о переговорах с застройщиком

Застройщик Почтовой площади уже демонстрировал в КГГА альтернативный проект укрепления конструкций над территорией раскопок – депутат Киевсовета.

В Киевсовете ожидают после Рождества отчета Киевской госгорадминистрации по итоговой договоренности с ООО "Хенсфорд-Украина" относительно предложения о прекращении или изменении инвестиционного договора с учетом намерений создать на Почтовой площади Музей Средневекового Киева.

Об этом в комментарии УНИАН сказал депутат Киевсовета Константин Богатов, который, в частности, летом помогал активистам решить вопрос с затоплением места раскопок, и сейчас продолжает активное участие в решении вопроса с созданием Музея на Почтовой площади.

Он напомнил, что решением Киевсовета, принятым 29 ноября, депутаты поручили исполнительной власти как заказчику строительства – КГГА – за 40 дней найти с инвестором решение либо об изменении существующего проекта Торгового центра с учетом необходимости создания Музея на Почтовой, либо о расторжении договора, если решение не будет найдено.

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«Проект о разрыве договора должна готовить КГГА по результатам работы с инвестором. Формально я бы уже его готовил параллельно с переговорами, чтоб иметь готовым резервный вариант. Как они (КГГА) поступят тяжело сказать. Будем давить, поднимать этот вопрос. В любом случае, 40 дней – это не так много. Наверно, после Рождества будем собирать комиссию, чтоб заслушать отчет исполнительной власти», - сказал Богатов.

По его словам, решение Киевсовета ситуацию с точки зрения сохранности артефактов не ухудшит, разве что может случится какой-нибудь фарс-мажор, как это было летом.

«В принципе, есть какое-то разумное время, на протяжении которого артефакты могут храниться в свободном, не законсервированном виде. Артефакты сейчас укрыты пленкой, ватой. Я не специалист, поэтому сказать точно сколько они могут так хранится не могу. Но мы боремся чтоб все скорее произошло», - сказал депутат.

Возвращаясь к принятому Киевсоветом решению, он отметил, что оно определяет четкую последовательность шагов, «которая ведет или к разумному компромису, где город получает музейное пространство с артефактами, или если застройщик не идет на встречу городу - договор разрывается и застройщик должен «съехать».

«Но насколько мне известно, встречи с инвестором уже проходят. Встречи у заместителя главы администрации, у заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентина Мондриевского. И уже даже демонстрировали альтернативный проект укрепления. Это уже не плита. Вариант тоже не самый лучший, но , скажем так, движение какое-то началось. Это решение, которое принято – оно все-таки столкнуло всю эту историю с мертвой точки», - сказал Богатов.

Он добавил, что есть намерение привлечь грант для работ по консервации.

«Сейчас я знаю что город вместе с ГО «Почайна», с активистами изучают возможность привлечения археологов с острова Хортица, запорожского, которые имеют хороший опыт по консервации дерева для того, чтобы за деньги американского посольства, за грантовые, начать выполнять консервацию. Как всякая благотворительность она может быть, может не быть, но шанс есть», - сказал Богатов.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Киевсовет принял за основу проект решения о прекращении инвестдоговора с 2013 года о строительстве ТРЦ на Почтовой площади.

29 ноября состоялось второе чтение проекта. В результате Киевсовет решил пока не разрывать договор с инвестором строительства торгового центра на Почтовой площади и поручил городской госадминистрации обратиться к застройщику о необходимости внесения изменений в проект с целью обеспечить создание музея средневекового Киева.

За это решение проголосовали 95 из 101 депутата.

Так, согласно решению, КГГА и КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» поручено внести изменения или прекратить действие инвестиционного договора от 2013 года о строительстве многофункционального объекта на Почтовой площади в рамках проекта реконструкции транспортной развязки.

Отмечено, что в течение 7 дней КГГА обратится к ООО «Хенсфорд Украина» с письменным предложением о внесении изменений или прекращения действия инвестдоговора по соглашению сторон. Решением предусмотрено, что в случае отказа инвестора внести изменения в договор, организатором конкурса в течение 40 дней со дня принятия этого решения должны быть приняты организационно-правовые меры по расторжению инвестиционного договора в одностороннем порядке с учетом процедуры, предусмотренной инвестдоговором.

Решением не исключено обращение власти города в суд для расторжения договора с застройщиком в случае невыполнения решения Киевсовета и отказа инвестора вносить изменения в проект.