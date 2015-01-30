Суд отстранил от должностей руководителей "Беркута" за разгон Евромайдана 30 ноября
16:33, 30 января 2015Общество
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Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры отстранил от должностей руководителей подразделения "Беркут", которые подозреваются в разгоне протеста 30 ноября 2013 года.
Руководителей "Беркута" отстранили от должностей / Фото УНИАН
Как сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, "Печерским районным судом в Киеве 29 января этого года принято решение об отстранении от занимаемых должностей руководителей "Беркута", которые подозреваются в силовом разгоне мирной акции протеста 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности и избиении студентов",– говорится в сообщении.
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Таким образом, у прокуратуры есть достаточно оснований считать, что подозреваемые, находясь на своих должностях, будут противоправно препятствовать установлению объективной истины в уголовном производстве.
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