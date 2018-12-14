Сторонники УПЦ МП устроили митинг под Радой (фото, видео)

Сторонники УПЦ МП считают, что создание автокефальной церкви в Украине грозит православной церкви Московского патриархата.

В Киеве около сотни верующих УПЦ Московского патриархата провели молебен в Мариинском парке возле здания парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, верующие преимущественно среднего и старшего возраста провели молебен у деревянного креста напротив здания Верховной Рады на площади Конституции, акция прошла мирно.

Участники молебна в комментариях журналистам говорили о том, что государство, в частности, президент Петр Порошенко, вмешались в дела церкви, они, как верующие Московского патриархата, не признают решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, и они ожидают гонений на свою церковь после получения томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

Ранее Служба безопасности Украины задокументовала намерения организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора Украинской православных церквей.

Как сообщал УНИАН, Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.

Напомним, предстоятель УПЦ МП Онуфрий вернул Вселенскому Патриарху Варфоломею письмо, в котором патриарх призвал Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в предстоящем Объединительном соборе украинских православных церквей. В пресс-службе УПЦ МП утверждают, что, узнав об этом поступке Онуфрия, целый ряд епископов, получивших аналогичные приглашения от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул.