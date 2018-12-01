В Украине с понедельника начнутся масштабные сборы резервистов и военнообязанных

Мероприятия пройдут в связи с введением военного положения.

С понедельника, 3 декабря, в Украине масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

«Введение правового режима военного положения, в том числе, предусматривает уточнение задач Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны. Одной из составляющих подготовки Вооруженных сил Украины к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов. С этой целью с 3 декабря начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными», - сказано в сообщении.

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В частности состоятся сборы как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все сборовые мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников.

В то же время меры по мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию ВСУ, пояснили в управлении.

«Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия по созданию территориальной обороны и неприкосновенных запасов.

В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны с целью подготовки к защите своих областей», - отметили в управлении.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.