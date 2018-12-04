В Одесской области правоохранители возьмутся за незаконные застройки, игорный бизнес и другие теневые схемы обогащения - Луценко

Генпрокурор добавил, что если застройщикам не будет хватать хотя бы одного документа, строительство будет немедленно остановлено правоохранителями.

В Одесской области правоохранители возьмутся за незаконные застройки, игорный бизнес и другие теневые схемы обогащения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе.

По его словам, главной проблемой активизации криминала в Одесской области являются открыто функционирующие коррумпированные схемы в бизнесе, в частности, это незаконное строительство. «Поэтому поставлена задача в ближайшую неделю остановить все строительство и тщательно проверить наличие разрешительных документов на всех объектах. Объекты, на которых не будет хватать хотя бы одного разрешения, будут остановлены, и не будут больше генерировать титушек в противостоянии друг с другом. Конкуренция субъектов хозяйствования с использованием титушек должна быть остановлена», - сказал Луценко.

По его словам, другим источником преступности в Одессе и в области является нелегальный игорный бизнес. «Поставлена задача силами подразделений из других областей проверить законность функционирования такого бизнеса, но всех подряд, не выборочно. Потому что, к сожалению, последние рейды с участием общественных активистов показали, что они хотят проверять только одних, а вторых или третьих - не хотят», - отметил генпрокурор.

Он также добавил, что все игорные заведения, у которых нет лицензии, будут закрыты, а их оборудование изъято.

Луценко назвал еще несколько сфер бизнес-деятельности, которые «подпитывают» преступность, в частности, фармацевтическая, порт и бизнес, через который распространяются психотропные и наркотические вещества.