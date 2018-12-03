Астролог составил гороскоп на неделю 3-9 декабря и предупредил об опасности

Астролог прогнозирует эмоциональную неделю.

Астролог Влад Росс дал прогноз на неделю 3-9 декабря. По его словам, понедельник будет тяжелый день из-за того, что Венера все еще будет находиться в оппозиции к Урану, что всегда сулит критические ситуации.

"В этот день возможны разного рода поломки, неприятности в дороге, сложные финансовые ситуации. Это неудачный день для покупок. Возможны конфликты между супругами и бизнес-партнерами", - рассказал Росс в комментарии "Главреду".

Но уже с 4 декабря наступит благоприятный период, который будет продолжаться аж до конца недели.

"В новолуние Меркурий станет директным. Это – хороший знак. После этого воспрянут духом люди, пойдут в гору дела, торговля наладится", - отметил он.

Завершение недели, по словам Росса, будет эмоциональным.

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"7 декабря будет новолуние. И одновременно с этим будет соединение Марса и Нептуна, тогда как Марс – это планета энергии, а Нептун – мифологии. Это время эмоциональных порывов, внезапных побуждений, просто бури эмоций. Это будут дни сильнейшей чувствительности, эмпатии. У многих будет необыкновенно сильное желание претворить в жизнь свои мечты. Людьми будут целиком овладевать чувства", - добавил он.

Астролог предупредил, что в этот период велика опасность изнасилований в темное время суток, потому что одержимые люди будут просто воскресать.

"Так, например, потенциальный убийца, который вроде еще и не стал убийцей, как раз в это время может им стать. Это будет период сильных эмоциональных приливов и отливов", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.